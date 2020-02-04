Киров, , 19:52 — REGNUM По факту смерти мужчины в результате падения на скользком тротуаре в Кирове проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

Согласно данным СМИ, 66-летний мужчина 17 января на Октябрьском проспекте из-за гололеда поскользнулся и упал, получив перелом основания черепа. Мужчина был госпитализирован, была проведена операция, но, несмотря на помощь медиков, пострадавший скончался.

«В рамках проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям (бездействию) лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по уборке территории, на которой произошел данный случай. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Подмосковье скончался 47-летний экс-участник поп-группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. По словам продюсера и участника коллектива Сергея Конева, он поскользнулся на улице и упал, ударившись головой. Конев добавил, что после падения Абрамов долго пролежал на улице, в результате чего у него произошло частичное обморожение. Спасти музыканта не удалось.