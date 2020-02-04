Турин, Италия, , 19:31 — REGNUM Из-за сильного ветра в Италии во вторник, 4 февраля, введен целый ряд ограничений на движение морского транспорта, а также на работу горнолыжных курортов.

В частности, приостановлено регулярное сообщение с островом Эльба. В Доломитах закрыто движение по некоторых горнолыжным трассам.

Порывы ветра в целом ряде регионов, особенно на севере страны, достигали 200 км/час. Местные СМИ сообщают о двух пострадавших — один из них был ранен после падения дерева на его автомобиль.