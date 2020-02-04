Астрахань, , 19:19 — REGNUM В Астрахани Советский районный суд рассмотрит дело 31-летней местной жительницы, которая обвиняется в семи эпизодах мошенничества. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, женщина для противоправных действий выбрала городское кладбище на улице Рождественского. Она подходила к людям и предлагала им оформить установку памятников и оград на могилы. Люди отдавали ей деньги якобы на изготовление памятников, а она присваивала их.

Всего женщина обманом присвоила более 230 тысяч рублей. Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу, и оно направлено в суд для рассмотрения.