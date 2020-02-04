Москва, , 19:27 — REGNUM ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе Белорусского вокзала в Москве. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. При этом число автомобилей, попавших в ДТП, у разных источников называется различное — от четырёх до семи. Очевидцы сообщают о четырёх столкнувшихся автомобилях.

Часть автомобилей получили сильные механические повреждения. В результате аварии пострадал один человек, у него незначительные травмы. Из-за ДТП в районе Белорусского вокзала наблюдается затруднение дорожного движения, из пяти полос для проезда свободны только две.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что движение на участке дороги вернётся в норму в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде легкового автомобиля на пешехода в подмосковном Реутово. Водитель с места аварии скрылся, свидетели ДТП разыскиваются.

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