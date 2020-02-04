Курган, , 18:33 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор бывшему бухгалтеру сельскохозяйственной академии, присвоившей около 3 млн рублей казённых денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Судом и следствием установлено, что старший бухгалтер-кассир Курганской государственной сельскохозяйственной академии с января 2017 года по октябрь 2018 года вносила в отчётность ложные сведения об операциях с наличными деньгами и о выплате стипендий. Таким образом она присвоила более 2,9 млн рублей вуза.

Суд признал гражданку виновной по ч. 4 ст.160 УК РФ («Присвоение, совершенное в особо крупном размере»), и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворён иск о взыскании с бывшего бухгалтера вуза более 2,5 млн рублей.