Курган, , 18:22 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет местный житель по обвинению в изнасиловании малолетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что 8 октября 2019 года 34-летний обвиняемый изнасиловал маленького ребёнка в подъезде дома. в котором жил.

Завершено расследование уголовного дела по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Гражданин находится под арестом.