Москва, , 17:30 — REGNUM Житель Нальчика Мурат Шхахунков, подозреваемый в издевательствах и избиениях своих пасынков, задержан сотрудниками полиции в Москве. Об этом 4 февраля сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на родственников мужчины.

Согласно поступившей информации, в настоящее время сотрудники полиции проводят опрос мужчины, затем будут опрашивать его родственников. Сообщается, что Шхахунков уже записал и выложил в социальные сети видео, на котором просил прощения у детей и говорил, что у него уже был разговор с родственниками, во время которого он «получил своё».

Родная мать детей, в свою очередь, утверждает, что мужчина был строг к ней и детям, но без перегибов. Детей же, по словам матери, он наказал всего два раза, и дал ей слово не делать этого при ней.

Напомним, 38-летним мужчиной заинтересовались правоохранительные органы после публикации в социальных сетях видео, где отчим заставлял под страхом избиения делать пятилетнего ребёнка приседания. Видео сняла и выложила в интернет сестра мужчины, которая утверждала. что подобные сцены в этой семье — обыденное явление.

Обстоятельства инцидента изучает следственное управление следственного комитета по городу Москве, где проживает семья. Известно, что мужчина и его супруга с тремя детьми от первого брака приехали в Москву из Нальчика. Мужчина пытался скрыться от следствия, но был задержан в результате розыскных мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 35-летней жительнице Ставрополя, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Ставрополья заколола ножницами новорожденного сына