Минск, , 17:19 — REGNUM КГБ Белоруссии скоро расскажет, как директора белорусских сахарных заводов вместе с некими лицами «в погонах» создали мафиозную схему и через «прокладки» наносили ущерб республике. Об этом 4 февраля в Добруше заявил Александр Лукашенко,сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Используя очередную площадку дляпредвыборных выступлений, бессменно правящий с 1994 года Лукашенко не стеснялся в выражениях. Оппозиционеров он назвал «отморозками», изложил обиды на желающее «взасос поцеловаться» с США руководство России, а также назвал ворами и «подонками» ещё не осужденных директоров госпредприятий.

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«Такого в Белоруссии еще не было, — сообщил Лукашенко. — Что сделали эти дельцы — они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Обычная «прокладка». Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взяткамираздавали этим директорам заводов».

Он уточнил: «Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Белоруссию. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки».

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«Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», — цитирует его президентская пресс-служба.

По словам Лукашенко, четыре завода по производству сахара достались РБ от СССР в полуразрушенном состоянии и фактически не производили продукцию. Он лично «перед двумя ответственным руководителями положил наручники» и только после этого на прилавках появился сахар. После этого на китайские кредиты заводы были модернизированы.

«Там пописывают, что директора — молодцы, провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Си Цзиньпину, просил денег на эту фабрику. Точно так и тогда: напряглись, провели модернизацию четырех заводов. Сделали как конфетку», — сообщил Лукашенко.

Арестованные директора всех четырёх заводов, по его словам, были ему «как дети», однако погорели на криминальных схемах. Помимо сбыта через «прокладку» сахара в РФ была и ещё одна афера, добавил он.«Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров», — сказал белорусский лидер.

«В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал — посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег»,— рассказал Лукашенко.

Он также возмутился публикациями в СМИ, которые выступили в защиту формально подозреваемых директоров, тогда как «эти подонки внаглую средь бела дня воруют».

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