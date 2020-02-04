Челябинск, , 16:56 — REGNUM В Челябинске отопления и горячей воды лишились семь образовательных учреждений и 126 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ресурс прекратили поставлять с 12:00 по местному времени. Специалисты «УСТЭК-Челябинск» ведут восстановительные работы на месте прорыва трубы. Уже к вечеру планируется возобновить подачу тепла и горячей воды в большинство зданий. Ещё 14 жилых домов получат важный ресурс к 22:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в основном под отключение попали жители Паркового микрорайона. Прокуратура начала проверку.

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