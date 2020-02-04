Архангельск, , 16:52 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, около полудня в деревне Федотовская Котласского района загорелся частный деревянный дом. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, погибшим оказались 78-летняя женщина и два ее сына. Следователи рассматривают версию неосторожного обращения с огнем одного из погибших сыновей. Проверяется информация о том, что они злоупотребляли спиртными напитками.

По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.