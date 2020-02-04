Рига, , 16:34 — REGNUM 3 февраля в Латвии было потушено 12 пожаров, в одном из них пострадал человек. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на оперативную информацию пожарной и спасательной Службы Латвии (VUGD).

По данным VUGD, самое большое возгорание произошло в Риге. Загорелся деревянный двухэтажный дом. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пожар, которому был присвоен статус повышенной сложности, ликвидировали в течение трех часов.

В результате пожара в Риге пострадал человек, которому была вызвана скорая помощь.

Отмечается, что девять вызовов пожарной службы в стране за сутки оказались ложными. Всего с начала 2020 года в Латвии были зарегистрированы 439 пожаров, в которых пострадали 22 человека, погибли 16 человек.