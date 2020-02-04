Сыктывкар, , 16:22 — REGNUM Сыктывкарский городской суд впервые рассмотрел уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых — работница сыктывкарского детского сада №7. Суд установил, что она находилась в пищеблоке учреждения, являясь при этом здоровым носителем бактерии группы кишечной палочки. Из-за несоблюдения ею санитарно-эпидемиологических правил массово заболели дети и их родственники.

Приговором суда женщине назначено наказание в видеограничения свободы сроком на 6 месяцев.