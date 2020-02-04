Донецк, 4 февраля 2020, 16:19 — REGNUM Один боевик ВСУ погиб, двое получили ранения при попытке выпустить по позициям Народной милиции ДНР самодельный боеприпас, сообщили 4 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.
Один военный погиб, ещё два боевика получили ранения, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий наёмник, покинувший ряды ВСУ, заявил, что украинские формирования годятся разве что для того, чтобы принять последний бой и погибнуть.
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