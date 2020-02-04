Донецк, , 16:19 — REGNUM Один боевик ВСУ погиб, двое получили ранения при попытке выпустить по позициям Народной милиции ДНР самодельный боеприпас, сообщили 4 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.

«На позициях 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населённого пункта Опытное во время попытки открыть огонь из РПГ по нашим позициям с применением самодельного боеприпаса с использованием 82-миллиметровой мины произошла детонация», — сказано в сообщении.

Один военный погиб, ещё два боевика получили ранения, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий наёмник, покинувший ряды ВСУ, заявил, что украинские формирования годятся разве что для того, чтобы принять последний бой и погибнуть.

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