Рига, , 16:02 — REGNUM АО Латвийские государственные дороги (LVC) в 2020 году начнёт строительные работы, чтобы оборудовать освещением четыре пешеходных перехода, а также начнёт проектирование ещё шести. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, в этом году LVC установит освещение на пешеходных переходах на Даугавпилсском шоссе в Лиелварде и Кокнесе. А также на региональных дорогах в Кекава — Скайсткалне, Вецумниеки и трассе Улброка — Огре. Еще шесть пешеходный переходов будут спроектированы.

Отмечается, что в прошлом году на дорогах Латвии произошло 80 аварий, в которых погибли 89 человек. Это немного меньше, чем в 2018 г, когда жизнь потеряли 96 человек.

Самое большое в процентном отношении число происшествий, 34, произошло на государственных трассах с самой высокой скоростью движения.