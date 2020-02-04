Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 15:45 — REGNUM По итогам проверки аварии вертолета Ми-8 авиакомпании «АРГО» на Ямале, когда вертолёт был вынужден сесть на автодорогу, в отношении командира воздушного судна возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, 15 января 2020 года в ЯНАО по причине беспроглядной метели совершил вынужденную посадку на проезжей части автодороги вертолет Ми-8 авиакомпании «АРГО», выполнявший вахтовый рейс по маршруту Месторождение Куст №36 Гыданский полуостров — посёлок Коротчаево. На борту воздушного судна находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Пострадавших нет.

Прокурорская проверка установила, что вертолёт должен был приземлиться на посадочной площадке ГП-2 Ямбург на дозаправку. Но в связи с ухудшением метеоусловий и заснеженностью площадки командиром воздушного судна принято решение о посадке на обочину автодороги. После дозаправки в неустановленном месте вертолёт продолжил маршрут.

Однако о вынужденной посадке экипаж не проинформировал диспетчеров органов управления воздушным движением, которые должны скоординировать дальнейший безопасный полёт.

По данному факту в отношении командира Ми-8 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).

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