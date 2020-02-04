Кызыл, , 15:44 — REGNUM Памятник участникам Великой Отечественной войны на площади Победы в Кызыле пострадал от вандалов. Стелу испачкали краской, сообщает 4 февраля пресс-служба мэрии города.

Неизвестные распылили краску на стелу с именами фронтовиков — местных жителей. Заявление о факте вандализма поступило в городское управление МВД. Работники коммунальной службы очистили стелу от краски.

Мемориальный комплекс «Площадь Победы» был открыт в Туве в мае 1975 года и реконструирован в 2010 году. Мемориальный комплекс включает шесть каменных стел, на которых высечены имена 3254 жителей региона, ушедших на фронт.

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