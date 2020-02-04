Багдад, , 15:42 — REGNUM В результате столкновений в Ираке погиб по меньшей мере один протестующий, об этом 4 февраля сообщает Al Arabia.

Как отмечают журналисты, противостояния возникли между противниками курса правительства страны и сторонниками религиозного лидера Муктады ас-Садра.

Ранее шиитский лидер выступал на стороне демонстрантов, однако поддержал нового премьер-министра Ирака Мухаммеда Аллави и призвал своих сторонников прекратить протест. Теперь они вновь вышли на улицы, но уже с противоположной целью.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В ходе манифестаций погибли по свыше 550 человек, тысячи людей пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв протестов в Ираке достигло 556 человек – правозащитники