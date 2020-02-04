Воронеж, , 15:38 — REGNUM Уголовное дело возбудила полиция по обстоятельства автоаварии с участием микроавтобуса в Воронежской области, в результате которой погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщила 4 февраля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Следственным отделом ОМВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 ст. 264 УК РФ по обстоятельствам ДТП на федеральной трассе в Павловском районе Воронежской области», — уточнила Куликова.

В рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, также ведётся допрос свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 05:50 4 февраля на 654 км автодороги М4-«Дон» в Павловском районе Воронежской области. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне которого находились девять пассажиров и двое водителей, двигался по маршруту Москва — Ставрополь. Водитель по касательной задел автомобиль МАЗ и съехал в кювет. В результате сам водитель и один пассажир погибли на месте. Ещё двое госпитализированы, один пострадавший находится в реанимации.

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