Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM За минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано пять дорожных аварий с участием пешеходов. Три человека получили травмы, двое погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП с участием пешеходов зарегистрированы в Таганроге, Ростове-на-Дону и Каменск-Шахтинском. Основная причина подобных аварий — плохая видимость. Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Дона строго соблюдать правила дорожного движения: переходить дорогу только по пешеходным переходам, при плохой погоде и в вечернее время использовать световозвращающие элементы.

Всего с начала 2020 года в Ростовской области зарегистрировано более 70 ДТП с участием пешеходов.