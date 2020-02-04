Пекин, , 15:21 — REGNUM Российские граждане будут эвакуированы из китайской провинции Хубэй в ночь на 5 февраля. Об этом сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов 4 февраля в ходе пресс-конференции в Пекине.

Россия возвращает своих граждан в связи с распространением в Китае пневмонии нового типа. Очагом заболевания является город Ухань в провинции Хубэй.

Денисов пояснил, что утром 4 февраля посольство получило окончательное письменное разрешение на пролет российских самолетов, что было непросто. Самолёты уже в пути, фактически уже ночью они заберут граждан РФ из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, срочно вернуться в Россию из провинции Хубэй пожелали 132 российских гражданина. Минобороны направило за ними самолёты ВКС РФ.

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