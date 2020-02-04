Ставрополь, , 15:15 — REGNUM В убийстве своего новорожденного сына заподозрили 35-летнюю жительницу города Ставрополя. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 2 февраля 2020 года подозреваемая родила у себя дома живого мальчика. Однако сразу после того, как ребенок появился на свет, женщина около 40 раз ударила его ножницами в голову и тело.

Когда младенец погиб, подозреваемая завернула тело в пакет и положила в сумку, чтобы самостоятельно захоронить. Однако сделать этого она не смогла, поскольку состояние ее резко ухудшилось. Женщину госпитализировали в больницу, где она и рассказала о содеянном.

Действия жительницы Ставрополя попадают под статью УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование дела продолжается.