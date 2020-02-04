Цхинвал, , 15:11 — REGNUM Транскавказская автомагистраль в Южной Осетии закрыта из-за высокой лавиноопасности. Об этом 4 января сообщает МЧС Южной Осетии.

Сообщается, что из-за длительного снегопада, который шел с 3 февраля, проезд запрещен для любых видов транспорта. Срок действия запрета пока не называется.

«Ограничение действует до особого распоряжения», — говорится в сообщении от МЧС.

Стоит отметить, что Транскавказская автомагистраль идет через Рокский тоннель и соединяет Россию с Южной Осетией.