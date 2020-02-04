Уфа, , 15:06 — REGNUM Десятки человек были эвакуированы с заметенной снегом трассы в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 февраля из-за снегопада на автодороге Мраково — Ира между населенными пунктами Худайбердино и Юлбашево образовался сильный затор.

На пульт спасателям поступило сообщение, что в этой связи требуется эвакуация людей. По тревоге были подняты сотрудники оперативных служб и полицейские.

В результате, из затора в пункты временного размещения, которые расположились в селе Мраково, было эвакуировано порядка 30 человек.

Отмечается, что спасатели расчистили дорогу и автомобили от снега.

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