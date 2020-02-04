Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Правоохранительные органы проверят сообщение о продаже рецептов на «аптечные наркотики». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 4 февраля.

«Полицейские изучают опубликованное в сети интернет видео о возможных нарушениях законодательства для принятия установленных законом мер реагирования. Кроме того, сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия, связанные с проверкой соблюдения законодательства при реализации аптечными организациями лекарственных средств, содержащих наркотические средства, а также сильнодействующие и психотропные вещества», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции призывают жителей региона информировать о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе проявлениях так называемой «аптечной мафии». Сделать это можно на условиях анонимности.

ИА REGNUM напоминает, что представители общественной организации сообщили о свободной продаже в Ростове-на-Дону рецептов на так называемые «аптечные наркотики».

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