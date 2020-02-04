Уфа, , 14:54 — REGNUM Начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 27 января по 2 февраля текущего года в регионе было зарегистрировано 27 469 человек, которые заболели гриппом и ОРВИ. Почти 70 процентов заболевших являются детьми.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ на 35,6 процентов выше эпидемиологического порога. При этом в сравнении с прошлой неделей заболеваемость выросла на 31,3 процента.

В столице Башкирии с 27 января по 2 февраля текущего года было зафиксировано 7640 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе у детей — 4526 случаев.

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