Уфа, , 14:35 — REGNUM Проверку в связи с происшествием в международном аэропорту Уфы проводит Уфимская транспортная прокуратура. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 4 февраля воздушное судно авиакомпании «Победа», выполняющее рейс № DP-436 Уфа-Внуково, при развороте перед занятием исполнительного старта, совершило выкатывание за пределы полосы краем основной правой стойки шасси.

Отмечается, что службы аэропорта Уфы доставили самолет, на борту которого находилось 183 пассажира, в том числе четыре ребенка, к месту стоянки.

Пострадавших нет.

Сообщается, что на место инцидента выезжал представитель Уфимской транспортной прокуратуры.

В настоящее время проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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