Одесса, Украина, , 14:33 — REGNUM В Одессе члены радикальных националистических группировок снесли барельеф, установленный в честь маршала Георгия Жукова, сообщило 4 февраля местное издание «Пушкинская».

Барельеф был установлен на здании по улице Новосельского, в котором маршал работал в 1946—1948 годах.

Ранее радикалы получили письмо из Одесского национального университета имени Мечникова, которому принадлежит данное здание. Чиновники заявили, что барельеф не находится на балансе ВУЗа и подлежит сносу согласно «закону о декоммунизации».

Вандалы также уничтожили табличку в честь большевика-подпольщика Александра Хворостина, казнённого деникинцами в 1920 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович рассказал, что ведомство запланировало ряд пропагандистских мероприятий, направленных на учащихся школ.

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