Липецк, , 14:25 — REGNUM В Липецке с 4 февраля на карантин закрыли 55 классов в 17 школах, сообщил портал Most.tv со ссылкой на городской департамент образования.

Причиной приостановки занятий стал подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 27 января по 2 февраля в областном центре было выявлено 4 тыс. 430 обратившихся за помощью больных, большинство из них — дети школьного возраста. При этом эпидемические пороги в городе не превышены.

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