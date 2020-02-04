Махачкала, , 14:22 — REGNUM Массовые аварийные отключения электричества происходят в Дагестане 4 февраля из-за штормового ветра, порывы которого достигают 28 м/с. Без света остались около 30,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 83 человек и 30 единиц специальной техники.

Между тем МЧС России по Дагестану объявило штормовое и экстренное предупреждения из-за усиленного северо-западного ветра по районам моря. Высота волн, по данным ведомства, может достигать 1,5−2,5 метров.