Москва, , 14:04 — REGNUM Москвичке, в пьяном состоянии посадившей ребенка за руль автомобиля каршеринга, избрана мера пресечения. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По словам женщины, ребёнок сам попросился за руль. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 25-летняя мать согласилась с его просьбой. В итоге управление автомобилем, где находился ещё один несовершеннолетний, было доверено девятилетнему ребёнку.

Женщину подозревают по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ГСУ СК РФ по Москве отмечают, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января пьяная женщина посадила за руль автомобиля ребенка, однако стражи порядка вовремя обратили внимание, что управление транспортного средства доверено несовершеннолетнему.

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