Череповец, Вологодская область, , 13:54 — REGNUM Двое туристов, вернувшихся на днях из Китая в Череповец, две недели будут находиться под наблюдением врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Череповца.

«Они дома, но под ежедневным наблюдением врачей. Наблюдение продлится 14 дней. У них пока нет никаких проявлений инфекции. Если что-то выявится, пациент будет сразу изолирован в инфекционном отделении. Эти двое вернулись не из тех провинций, где очаг коронавирусной инфекции, — заявила зместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анастасия Тищенко. — Мы настоятельно рекомендуем всем, кто приезжает из Китая, сразу обратиться в поликлинику, а при любых проявлениях инфекции вызывать скорую или врача».

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от нового коронавируса, начавшего шествие по миру из Китая, уже превысило 400 человек.