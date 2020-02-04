Уфа, , 14:00 — REGNUM Женщину в Башкирии подозревают в причинении мужу ножевого ранения. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 4 февраля в больницу Стерлитамака был доставлен 39-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

По предварительной информации, ножевое ранение мужчине нанесла его 48-летняя супруга. Подозреваемую доставили в отделение полиции.

Сообщается, что женщина уже дала признательные показания. С места преступления стражи порядка изъяли холодное оружие.

По предварительной версии, поссорившись с мужем во время совместного распития спиртных напитков, подозреваемая ударила супруга холодным оружием в грудь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ.

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