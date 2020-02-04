Милютинский район, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший начальник изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району. Обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» утверждено, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, экс-глава районного ИВС «предоставлял обвиняемому мобильный телефон и передал ему его в постоянное пользование». Кроме того, был скрыт факт передачи подследственному ножовки. Всё это позволило преступнику сбежать из изолятора.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в суд также было направлено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который беспрепятственно передал обвиняемому в преступлении ножовку. Побег из ИВС в Миллерово преступник совершил 9 августа 2019 года. На следующий день он был задержан.

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