Чадан, Тува, , 13:43 — REGNUM Спасатели в тувинском городе Чадан продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС в результате подъёма грунтовых вод. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, расчищен канал длиной 155 м для отвода воды с низменного участка улицы.

С каждого подтопленного двора прорыты вспомогательные канавы. В настоящее время спасателями организовано круглосуточное дежурство по недопущению замерзания каналов.

«Общими усилиями территориальной подсистемы РСЧС ежедневно проводятся работы по очистке льда и не допущению перемерзания канала от места затора до русла р. Чадан», — отметили в МЧС.

Напомним, из-за перемерзания реки в конце января произошёл подъём уровня грунтовых вод, в результате чего были подтоплены 24 дома. Как сообщало ИА REGNUM, в районе был объявлен режим ЧС муниципального характера, а на помощь горожанам прибыли военные для взрывных работ на реке.

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