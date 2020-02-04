Москва, , 13:30 — REGNUM Все станции метро Москвы, а также три железнодорожных вокзала и несколько райсудов оказались «заминированы» неизвестными, передаёт 4 февраля РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время проходят проверки анонимных сообщений о «минировании» станций метрополитена и трёх вокзалов — Ленинградского, Казанского и Ярославского. Эвакуированы и семь столичных судов.

Также сообщения, по информации СМИ, поступили в несколько подмосковных магазинов сети «Леруа Мерлен».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве волна ложных сигналов с угрозами взрыва продолжается с конца осени 2019 года.