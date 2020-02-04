Челябинск, , 13:29 — REGNUM В Челябинске крупный жилой район «Парковый» остался без горячей воды и отопления. Об этом пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, причиной стала авария на теплосетях. При этом на похолодание в квартирах жалуются жители не только «Паркового».

В компании «УСТЭК-Челябинск» журналистам пояснили, что идёт устранение последствий ЧП. Ликвидировать аварию планируют до полуночи. Отметим, сейчас в Челябинске оттепель — температура воздуха находится выше нулевой отметки.