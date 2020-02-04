Улан-Удэ, , 13:16 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал арест бурятского спортсмена Георгия Кушиташвили, которого задержали в Москве за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии. Он назвал ситуацию шокирующей, но о деталях знает только из средств массовой информации.

По его словам, в настоящее время готовится запрос в СКР и МВД от имени депутата Госдумы Алдара Дамдинова с просьбой максимально объективного рассмотрения. Это необходимо в том числе потому, что боксёр готовится к отборочным на Олимпийские игры 2020 года.

«Большое внимание к ситуации с точки зрения, что может быть она была спровоцирована? Всегда идёт достаточно большая борьба за выдвижение спортсменов на большие крупные соревнования, но здесь важна объективность следствия», — передаёт слова главы «Байкал-Daily».

Алексей Цыденов также заявил, что знает самого Георгия Кушиташвили и его мать. При этом он выразил надежду, что спортсмен окажется всё же не виноват.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить права спортсмена. Как сообщало ИА REGNUM, она попросила взять расследование на личный контроль.

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