Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Кировском районе Ростова-на-Дону провалилось основание балкона, расположенного на третьем этаже здания. Как сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

В экстренные службы сообщение об инциденте на улице Большая Садовая поступило от очевидцев. В настоящее время к месту ЧП направлены спасатели. По имеющимся данным, угрозы обрушения несущих конструкций нет.

Известно, что балкон примыкает к помещению, которое арендует частная фирма.