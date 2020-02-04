Кунгур, Пермский край, , 12:53 — REGNUM В Кунгруе Пермского края утром 4 февраля в результате обрушения потолочного перекрытия в одноэтажном четырехквартирном доме пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с ушибами ног, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Чиновники отметили, что семье, которая проживала в разрушенной квартире, предоставлено маневренное жилье в доме по ул. Челюскинцев. Решается вопрос о расселении всего дома, где произошло обрушение. При переезде людям помогут «Кунгурстройзаказчик» и МУП «Комбинат бытового обслуживания».

Напомним, 4 февраля в жилом доме по ул. Коммунистической в Кунгуре рухнуло потолочное перекрытие. Разрушению подверглась одна квартира. В ней проживает семья из пяти человек. На момент происшествия дома находился мужчина 1952 года рождения; дети в возрасте пяти и девяти лет отсутствовали, так же как и их родители.

Одноэтажный дом 1959 года постройки находится на обслуживании муниципальной управляющей компании «Кунгурстройзаказчик».

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