Хабаровск, , 12:54 — REGNUM Полиция Хабаровска расследует падение ученицы одной из городских школ из окна учебного заведения. Инцидент произошел во время уроков. Девушка выпала со второго этажа и сломала челюсть, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Хабаровскому краю.

Читайте также: Проректор Хабаровской духовной семинарии выпал с балкона пятого этажа

На уроке истории школьники писали контрольную. Одна из учениц сообщила, что чувствует себя плохо и вышла. Обратно она уже не вернулась. Её нашли на улице. Очевидцы сообщили, что она выпала из окна второго этажа — упала в открытое окно. Возможно, хотела подышать свежим воздухом, но не удержалась. Семья ученицы характеризуется как благополучная, девушка хорошо учится. Обстоятельства дела исследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года проректор Хабаровской духовной семинарии выпал с балкона пятого этажа своей квартиры и погиб.