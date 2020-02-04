Воронеж, , 12:49 — REGNUM Руководитель спортивной общественной организации в Воронеже задержан по подозрению в хищении денег, выделенных из бюджета на проведение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом корреспонденту ИА 4 февраля сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Кулкова.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской задержали подозреваемого в хищении денежных средств, выделенных для организации занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями», — прокомментировала Куликова.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый получил субсидию на сумму около 2,5 млн рублей на реализацию проекта по созданию условий для социально-адаптивных игровых занятий на колясках среди детей-инвалидов. В частности, отдельными статьями расходов были выделены занятия по баскетболу, транспортировка детей.

«Однако свои обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды», — считают следователи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.