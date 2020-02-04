Норильск, Красноярский край, , 12:40 — REGNUM На автодороге Норильск — Алыкель в Норильске из-за непогоды пришлось ввести временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в ОМВД России по городу Норильску.

По данным ведомства, в сложных метеоусловиях безопасность дорожного движения обеспечивают госавтоинспекторы Норильска.

Временный запрет ввели 3 февраля. Он действует для всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов также временно прекращено.

Напомним, по сообщению красноярских массмедиа, на Норильск обрушилась «чёрная пурга». Ветер настолько сильный, что сносит машины.