Иваново, , 12:34 — REGNUM Три человека получили ранения в результате крупной автоаварии в Кинешемском районе Ивановской области утром 4 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла на седьмом километре автодороги «Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех» на нерегулируемом перекрестке на Кинешемскую птицефабрику около 07:20. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo, при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении движущейся по главной дороге автомашине Hyundai Creta.

В результате пострадал водитель Volkswagen — он госпитализирован с тупой травмой живота и травмами головы, а также его 15-летняя пассажирка, у которой диагностировали перелом обеих ключиц. Пострадал также водитель второй машины — у него разрыв селезёнки. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Отметим, по данным УМВД по Ивановской области, за предыдущие сутки 3 февраля в регионе было зарегистрировано две аварии с двумя пострадавшими.