Анкара, , 12:29 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 15 кг героина во время спецоперации в провинции Ван, расположенной на востоке страны, об этом 4 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Запрещенные наркотические вещества были обнаружены в коробках из-под краски, находка стала возможной благодаря действиям специально обученных собак.

В результате спецоперации были арестованы двое подозреваемых в незаконном распространении наркотиков.

В настоящее время выясняются другие подробности данного происшествия.

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