Томск, , 12:24 — REGNUM В Томске молодой человек, обвиняемый в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка, заключён под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в следственном управлении СКР по Томской области.

По предварительным данным, днём 5 января молодой человек в подъезде жилого дома на улице Иркутский тракт в Томске совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Томич заключён под домашний арест. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Алтая обвиняют в совращении 15-летней девочки.