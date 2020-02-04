Иваново, , 12:23 — REGNUM Нарушения в работе структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области выявлены природоохранной прокуратурой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 4 февраля.

Нарушения были выявлены в ходе проведения проверки в части исполнения федерального законодательства. В частности, установлено, что судебные приставы не принимали меры по обеспечению исполнения решений судов по привлечению виновных к административной ответственности. В прокуратуре не получали своевременно от приставов постановления об окончании исполнительных производств.

«По данным и другим фактам выявленных нарушений прокуратурой в адрес УФССП России по Ивановской области внесено представление», — уточнили в прокуратуре.

Представление уже рассмотрено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.