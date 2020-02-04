Реутов, Московская область, , 12:22 — REGNUM В подмосковном Реутове ищут свидетелей наезда на пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» ведет поиск очевидцев ДТП, произошедшего 2 февраля в 17.18, где на наземном пешеходном переходе через Юбилейный проспект около дома №10 была сбита женщина 1950 года рождения. Виновник происшествия скрылся.

По словам пострадавшей, ее сбили на легковой машине серебристого цвета, за рулем транспортного средства сидела девушка.