Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону изобрели новый способ распространения сильнодействующих препаратов. В свободной продаже оказались рецепты на «аптечные наркотики».

Ксерокопию рецепта с необходимыми печатями можно найти в подъезде, купить у таксиста или даже у продавца в продуктовом магазине, пишет Telegram-канал Mash. При этом указанное на бланке слово «Образец» фармацевты обрезают.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Росздравнадзор за свободную продажу рецептурных препаратов закрыл десятки аптек в Ростовской области.