Москва, , 12:22 — REGNUM Двое подозреваемых в вымогательстве 5 млн рублей задержаны в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Граждане вымогали деньги с приезжего 40-летнего гражданина. По словам потерпевшего, один из подозреваемых подошёл к нему рядом с его местом жительства и представился сотрудником правоохранительных органов, после чего потребовал пройти в его автомобиль. В транспортном средстве находился ещё один человек.

В итоге гражданина отвезли дом, который заранее арендовали подозреваемые. На месте у него забрали мобильный телефон и документы. Привязав к стулу, потерпевшему начали угрожать электрошокером, потребовали 5 миллионов рублей за освобождение. Также злоумышленники связывались с родственниками потерпевшего и тоже потребовали передать им деньги. Через некоторое время, когда подозреваемые оставили мужчину одного, ему удалось самостоятельно освободиться и сообщить в полицию о случившемся.

В итоги полицейскими были задержаны двое подозреваемых, одним из которых оказался 31-летний житель столицы и 37-летний приезжий из Ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Подозреваемые находятся под стражей.

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