Новосибирск, , 12:03 — REGNUM Здание, крыша которого рухнула на людей во время вечеринки в Новосибирске, не отвечало требованиям безопасности, заявила во время заседания суда по избранию меры пресечения задержанному организатору мероприятия судья Анна Панова.

«При осмотре места происшествия установлено, что используемое производственное помещение не отвечало требованиям безопасности, — цитирует ТАСС Панову. — В помещении использовались переносные обогреватели на жидком легковоспламеняющемся топливе, отсутствовали средства пожаротушения, эвакуационные выходы, места для курения, что создавало угрозу здоровья находившимся рядом».

Также СМИ уточняет, что на месте найдены спиртосодержащая продукция, наркотические вещества и средства их употребления.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, организатора вечеринки в новосибирском кафе, где произошло ЧП, отправили под домашний арест.

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